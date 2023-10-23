На Кипре ликвидировали сеть, занимавшуюся незаконной перевозкой мигрантов и беженцев

Полиция Кипра в понедельник арестовала 10 человек, подозреваемых в управлении преступной группировкой, которая занималась незаконной переправкой нелегалов на остров, где фиксируют всплеск прибытий мигрантов и беженцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в правоохранительных органах, сообщает Reuters.

По словам полиции, обвиняемых арестовали в разных местах в западном районе Пафоса по подозрению в сговоре с целью совершения преступления, членстве в преступной организации, торговле людьми и отмывании денег.

У одного из подозреваемых была найдена крупная сумма наличных денег, сообщили правоохранители.

В последние дни кипрские чиновники неоднократно выражали обеспокоенность, что стремительное ухудшение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке может привести к резкому увеличению количества людей, которые бегут из этого региона.

Как заявил представитель министерства внутренних дел страны, около 264 сирийцев прибыли на выходных после того, как отправились с ливанского побережья.

Ранее президент Польши Анджей Дуда прогнозировал, что Европейский Союз может испытать очередную волну миграции из-за ситуации в Газе.

Страны Европы в этом году, по данным СМИ, ожидают более миллиона заявлений о предоставлении убежища, больше всего с 2016 года.