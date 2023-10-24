У Чехії поки не бачать радикалізації місцевої мусульманської громади

Міністерство внутрішніх справ Чехії поки не бачить ознак радикалізації настроїв серед представників мусульманської громади у країні на тлі ескалації на Близькому Сході та останніх терактів у Бельгії та Франції.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

"Поки що ми не бачимо ознак, що у мусульманській спільноті у Чехії спостерігається радикалізація", – сказав міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, коментуючи терористичні інциденти у Європі.

За його словами, силові структури постійно аналізують ситуацію і за потреби рівень терористичної загрози підвищать.

Він зауважив, що мусульманська спільнота в країні невелика, і на відміну від Берліна чи Парижа більшість учасників пропалестинських акцій у Чехії складали не мусульмани.

За останніми соціологічними даними, у Чехії з близько 10 млн населення проживає близько 20 тисяч мусульман.

Ракушан додав, що фахівці поліції наглядають за тим, які гасла лунають на пропалестинських заходах, та нагадав, що поширення контенту зі схваленням чи закликами до терористичних дій є неприпустимим. Міністр зазначив також, що на демонстраціях не лунало прямого схвалення дій ХАМАС.

"Ми не допустимо підтримки тероризму у Чехії в будь-якій формі і в такому разі негайно втрутимося", – запевнив міністр.

Як відомо, у Франції діє підвищений режим терористичної загрози після того, як позаминулої п'ятниці виходець з Чечні скоїв ісламістський теракт у ліцеї, вбивши вчителя.

Ще однією причиною став не пов'язаний з цим випадком ісламістський теракт у Брюсселі, де нападник застрелив двох шведських футбольних вболівальників.