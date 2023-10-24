В Чехии пока не видят радикализации местной мусульманской общины

Министерство внутренних дел Чехии пока не видит признаков радикализации настроений среди представителей мусульманской общины в Чехии на фоне эскалации на Ближнем Востоке и последних терактов в Бельгии и Франции.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

"Пока мы не видим признаков, что в мусульманской общине в Чехии наблюдается радикализация", – сказал министр внутренних дел Вит Ракушан, комментируя террористические инциденты в Европе.

По его словам, силовые структуры постоянно анализируют ситуацию и при необходимости уровень террористической угрозы повысят.

Он отметил, что мусульманское сообщество в стране небольшое, и в отличие от Берлина или Парижа большинство участников пропалестинских акций в Чехии составляли не мусульмане.

По последним социологическим данным, в Чехии из около 10 млн населения проживает около 20 тысяч мусульман.

Ракушан добавил, что специалисты полиции следят за тем, какие лозунги звучат на пропалестинских мероприятиях, и напомнил, что распространение контента с одобрением или призывами к террористическим действиям недопустимо. Министр отметил также, что на демонстрациях не звучало прямого одобрения действий ХАМАС.

"Мы не допустим поддержки терроризма в Чехии в любой форме и в таком случае немедленно вмешаемся", – заверил министр.

Как известно, во Франции действует повышенный режим террористической угрозы после того, как в позапрошлую пятницу выходец из Чечни совершил исламистский теракт в лицее, убив учителя.

Еще одной причиной стал не связанный с этим случаем исламистский теракт в Брюсселе, где нападавший застрелил двух шведских футбольных болельщиков.