Макрон предлагает привлечь коалицию против ИГИЛ к борьбе с ХАМАС

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил расширить международную коалицию, которая борется против террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) в Ираке и Сирии, привлекая ее к борьбе против палестинской боевой группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Reuters.

По его словам, Франция и Израиль имеют общего врага – терроризм. Он не предоставил детальной информации о том, как коалицию из десятков стран во главе с США можно было бы привлечь к этой борьбе.

"Франция готова к тому, чтобы международная коалиция против ИГИЛ, в которой мы участвуем в операциях в Ираке и Сирии, также боролась против ХАМАС", – сказал Макрон.

Французский лидер также предостерег от рисков регионального конфликта, подчеркнув, что борьба с ХАМАС должна быть безжалостной, но не без правил.

Напомним, что во время встречи со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом Макрон призвал Израиль не расширять конфликт с ХАМАС и рассматривать освобождение заложников, которые удерживаются в секторе Газа, как первоочередную задачу.

Перед этим он заявил, что в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль подтверждена гибель 30 выходцев из Франции, судьба еще 9 человек точно не известна.

Напомним, Национальная антитеррористическая прокуратура Франции ведет расследование по факту гибели французских граждан в Израиле после нападения боевиков ХАМАС.

Утром 24 октября Макрон прибыл в Израиль с "визитом солидарности".