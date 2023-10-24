Президент Чехії: Не можна миритися зі зростанням антисемітизму, Європа має показати приклад

Президент Чехії Петр Павел заявив, що будь-які прояви антисемітизму повинні бути засуджені, а винні у таких злочинах мають понести покарання.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому в Twitter (Х), яке цитує портал iDNES.cz, повідомляє "Європейська правда".

Павел зазначив, що в останні дні в світі і в Європі множаться погрози і атаки на євреїв, в тому числі у зв'язку з війною Ізраїлю проти ХАМАС.

"Ми не можемо толерувати ненависть до іншого народу чи будь-якої релігії, так само як не можемо толерувати зростання антисемітизму. Неможливо бути толерантним до нетолерантних. Неможливо ховати ненависть за свободою або просто іншою думкою", – сказав Павел.

Європа, за його словами, повинна показати приклад.

"У нас є історія, яка повинна була б дати нам достатньо уроків", – додав чеський президент.

Попри заборону, запроваджену в кількох європейських країнах, там регулярно відбуваються акції на підтримку дій ХАМАС. На деяких з них фіксують прояви антисемітизму.

Зокрема, у Франції затримали понад 300 осіб за антисемітські дії.

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