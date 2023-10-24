Президент Чехии: Нельзя мириться с ростом антисемитизма, Европа должна показать пример

Президент Чехии Петр Павел заявил, что любые проявления антисемитизма должны быть осуждены, а виновные в таких преступлениях должны понести наказание.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Twitter (Х), которое цитирует портал iDNES.cz, сообщает "Европейская правда".

Павел отметил, что в последние дни в мире и в Европе множатся угрозы и атаки на евреев, в том числе в связи с войной Израиля против ХАМАС.

"Мы не можем терпеть ненависть к другому народу или любой религии, так же как не можем терпеть рост антисемитизма. Невозможно быть толерантным к нетолерантным. Невозможно прятать ненависть за свободой или просто другим мнением", – сказал Павел.

Европа, по его словам, должна показать пример.

"У нас есть история, которая должна была бы дать нам достаточно уроков", – добавил чешский президент.

Несмотря на запрет, введенный в нескольких европейских странах, там регулярно проходят акции в поддержку действий ХАМАС. На некоторых из них фиксируют проявления антисемитизма.

В частности, во Франции задержали более 300 человек за антисемитские действия.

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