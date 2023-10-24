В парламенте Турции рассказали, когда могут рассмотреть одобрение членства Швеции в НАТО

Парламент Турции уже в ближайшее время может рассмотреть вопрос об одобрении заявки Швеции на вступление в НАТО.

Об этом заявил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Когда я вернусь из Праги, я отправлю это представление в Комиссию по иностранным делам. Надеюсь, что оно поступит в Национальное собрание как можно быстрее и депутаты примут свое решение", – отметил он.

Турция вместе с Венгрией – последние члены НАТО, которые до сих пор не одобрили шведскую заявку на вступление в Альянс.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после нескольких месяцев ожидания направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

После этого одна из оппозиционных партий в парламенте Венгрии – социалисты MSZP – инициировали созыв внеочередного заседания, чтобы утвердить вступление Швеции в НАТО как можно быстрее, до того, как это сделает Турция.

По данным Bloomberg, генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет, чтоб Швеция стала членом Альянса не позднее встречи министров иностранных дел НАТО, запланированной на 28-29 ноября.