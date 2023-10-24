Блинкен призвал членов Совбеза ООН остановить распространение войны между Израилем и ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал страны-члены Совета Безопасности ООН использовать свое влияние, чтобы остановить распространение войны между Израилем и ХАМАС, в частности, предупредить Иран, что любое вмешательство будет иметь последствия.

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Всем членам этого совета, если вы, как и Соединенные Штаты, хотите предотвратить распространение этого конфликта, скажите Ирану, скажите его представителям публично, частным образом, всеми возможными способами: Не открывайте еще один фронт против Израиля в этом конфликте. Не нападайте на партнеров Израиля", – подчеркнул госсекретарь.

Он отметил, что "более широкий конфликт был бы разрушительным не только для палестинцев и израильтян, но и для людей во всем регионе, и даже во всем мире".

Блинкен сообщил, что обсудит вопросы предотвращения распространения конфликта со своим китайским коллегой Ван И в Вашингтоне позже на этой неделе.

Также глава Госдепа призвал страны использовать свои связи, чтобы добиться немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

Кроме того, по его словам, "необходимо рассмотреть возможность гуманитарных пауз", чтобы позволить гуманитарной помощи попасть к гражданскому населению в Газе.

"Соединенные Штаты готовы работать со всеми, кто готов строить более мирное и безопасное будущее для региона, будущее, к которому так стремятся и которого так заслуживают его жители", – добавил он.

Израиль, как известно, готовится к наземному наступлению в Газе после нападения со стороны ХАМАС 7 октября. Он заявляет, что целью наступления является "уничтожение" группировки, которую Израиль, США и другие страны считают террористической организацией.

По данным СМИ, Вашингтон давил на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в сектор Газа, чтобы выиграть время для освобождения большего количества заложников ХАМАС и предоставить гуманитарную помощь палестинцам.