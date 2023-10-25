Премьер Италии: Уменьшение поддержки Украины будет ошибкой, мы не можем этого допустить

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подчеркнула важность продолжать поддерживать Украину в развязанной Россией войне.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала во время выступления в Сенате, сообщает ANSA.

Мелони отметила, что на предстоящем заседании Европейского совета намерена еще раз заявить о поддержке украинского народа.

"Мы не должны допустить ошибку, уменьшая поддержку украинского дела", – отметила итальянский премьер.

По словам Мелони, Италия смотрит "не только на настоящее, но и на мирное будущее, европейское будущее Украины".

Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьером Италии Джорджией Мелони обсудил будущий пакет помощи и двустороннее соглашение о "гарантиях безопасности", а также будущее председательство Италии в "Группе семи".

А министр обороны Италии Гвидо Крозетто рассказал о подготовке к передаче Украине восьмого пакета военной помощи.