Погибший в Украине доброволец из Румынии был трансильванским венгром
Среда, 25 октября 2023, 16:26
Погибший доброволец из Румынии, который воевал в составе Интернационального легиона на фронте в Украине, был трансильванским венгром.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Transtelex.
Рудольф Виттман родился и вырос в городе Арад, расположенном в румынском регионе Трансильвания на границе с Венгрией.
Он окончил единственную венгроязычную среднюю школу в Арадском уезде.
Год назад Виттман поехал в Украину, чтобы воевать в составе Интернационального легиона.
О смерти добровольца Рудольфа Виттмана стало известно в среду, 25 октября. В Украине у него осталась девушка Иванна.
В октябре сообщалось о гибели в Украине добровольцев из Эстонии и Финляндии.
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