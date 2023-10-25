Погибший в Украине доброволец из Румынии был трансильванским венгром

Погибший доброволец из Румынии, который воевал в составе Интернационального легиона на фронте в Украине, был трансильванским венгром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Transtelex.

Рудольф Виттман родился и вырос в городе Арад, расположенном в румынском регионе Трансильвания на границе с Венгрией.

Он окончил единственную венгроязычную среднюю школу в Арадском уезде.

Год назад Виттман поехал в Украину, чтобы воевать в составе Интернационального легиона.

О смерти добровольца Рудольфа Виттмана стало известно в среду, 25 октября. В Украине у него осталась девушка Иванна.

В октябре сообщалось о гибели в Украине добровольцев из Эстонии и Финляндии.