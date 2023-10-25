Зіткнення суден біля берегів Німеччини: зниклих безвісти моряків оголосили загиблими

Німецьке Центральне командування з надзвичайних ситуацій на морі (CCME) оголосило загиблими чотирьох моряків, які вважалися зниклими безвісти після зіткнення у Північному морі двох вантажних суден.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У середу вранці були припинені багатогодинні пошуки чотирьох зниклих моряків. А згодом CCME заявило, що вважаються загиблими.

Голова CCME Роббі Реннер зазначив, що "немає надії" знайти чотирьох зниклих моряків живими.

Нагадаємо, аварія сталася близько 5 ранку 24 жовтня. За 12 морських миль (22 кілометри) на південний захід від архіпелагу Гельголанд зіткнулися вантажні судна – Polesie під прапором Багамських островів та Verity під прапором Британії. Verity після цього затонуло і лежить на глибині близько 30 метрів, члени екіпажу могли залишитися всередині.

Внаслідок нещасного випадку одна людина з Verity підтверджено загинула, двох врятували.