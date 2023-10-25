Столкновение судов у берегов Германии: пропавших без вести моряков объявили погибшими

Немецкое Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море (CCME) объявило погибшими четырех моряков, которые считались пропавшими без вести после столкновения в Северном море двух грузовых судов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В среду утром были прекращены многочасовые поиски четырех пропавших моряков. А впоследствии CCME заявило, что считаются погибшими.

Глава CCME Робби Реннер отметил, что "нет надежды" найти четырех пропавших моряков живыми.

Напомним, авария произошла около 5 утра 24 октября. В 12 морских милях (22 километрах) к юго-западу от архипелага Гельголанд столкнулись грузовые суда – Polesie под флагом Багамских островов и Verity под флагом Великобритании. Verity после этого затонуло, члены экипажа могли остаться внутри.

В результате несчастного случая один человек из Verity подтверждено погиб, двоих спасли, четверо считаются пропавшими без вести.