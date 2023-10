Німеччина виділить 195 млн євро на підтримку енергетики й підприємств в Україні

Федеральна міністерка економічного співробітництва й розвитку Німеччини Свенья Шульце в середу оголосила про наміри скерувати 195 мільйонів євро на підтримку енергопостачання та підприємств в Україні.

Про це йдеться в повідомленні відомства, яке цитує "Європейська правда".

Близько половини зі 195 мільйонів євро Німеччина спрямує на допомогу в захисті й ремонті енергетичної інфраструктури України, а також впровадження енергоефективних технологій та розширенні використання відновлюваних джерел енергії.

Кошти будуть виділені українському постачальнику електроенергії "Укренерго" та регіональному фонду енергоефективності Green for Growth Fund, який допомагає приватним домогосподарствам і малому й середньому бізнесу.

Друга половина коштів Міністерства розвитку Німеччини буде використана для зміцнення українського бізнесу, наприклад шляхом покращення доступу до фінансових послуг, особливо в аграрному секторі.

Свенья Шульце на зустрічі з віцепрем’єр-міністром України Олександром Кубраковим у Берліні також обговорила співпрацю місцевих влад обох країн і підготовку до конференції з відновлення України в Берліні 11-12 червня 2024 року.

It was a pleasure to meet with @SvenjaSchulze68 today! Productive conversation about jointly implementing recovery projects. Federal minister informed us about new 🇩🇪 $195M support package to Ukraine with a focus on energy security and SMEs support. Together with @makeiev… pic.twitter.com/HeKl9DzNFJ