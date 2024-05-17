Ердоган помилував літніх генералів, ув'язнених за воєнний переворот 1997 року

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю помилував сімох колишніх вищих військових офіцерів, засуджених до довічного ув'язнення за повалення ісламістського уряду в 1997 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Згідно з рішенням, колишніх генералів, яким зараз близько 70-80 років, помилували через їхні проблеми зі здоров'ям та похилий вік.

У 2018 році суд засудив генералів до довічного ув'язнення за їхню роль у зусиллях військових Туреччини, яка змусила піти у відставку тодішнього прем'єра Неджметтіна Ербакана. Ці вироки підтвердив апеляційний суд у 2021 році.

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Згодом відставку очільника уряду назвали "постмодерністським переворотом" у Туреччині, оскільки, на відміну від попередніх військових переворотів у країні, в цьому не використали танків чи солдатів. Уряд Ербакана замінила коаліція, яку призначив тодішній президент.

На момент усунення Ербакана від влади армія була стурбована його зусиллями, спрямованими на підвищення авторитету ісламу в переважно мусульманській, але світській країні.

28 лютого 1997 року Рада національної безпеки, в якій домінували військові, пригрозила вжити заходів, якщо Ербакан не відступить. Через чотири місяці очільник уряду подав у відставку.

Серед помилуваних, які, як очікують, будуть звільнені з в'язниці пізніше в п'ятницю, є 83-річний Четін Доган, який на той час очолював військову операцію.

Водночас колишнього генерала, 85-річного Чевіка Біра, який був заступником начальника військового штабу, звільнили разом з іншими офіцерами ще раніше через поганий стан здоров'я.

Натомість головний обвинувачений, колишній начальник Генерального штабу Ісмаїл Хакки Карадаї, помер у 2020 році, коли ще тривав апеляційний процес.

Цей судовий процес був одним з декількох, проведених в країні проти військових офіцерів, оскільки Ердоган продовжував притягати генералів до відповідальності за втручання в державні справи.

Турецькі військові, які довгий час вважали себе захисниками світських традицій країни, здійснили три перевороти в період між 1960 та 1980 роками.

У липні 2016 року Туреччина зупинила спробу державного перевороту, в якому уряд звинуватив прихильників мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який проживає в США та заперечує свою причетність.

Помилування відбулося через тиждень після того, як Ердоган зустрівся з лідером головної опозиційної Республіканської народної партії Озгюром Озелем, який порушив питання про помилування.

Раніше повідомляли, що політсила чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зазнала найбільшої поразки за понад 20 років.

Сам Ердоган, коментуючи результати виборів, висловив жаль, що його політична сила не змогла досягти бажаних результатів.

Детально про значення поразки партії Ердогана на місцевих виборах дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "Туреччина обирає опозицію"