Германия выделит 195 млн евро на поддержку энергетики и предприятий в Украине

Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце в среду объявила о намерениях направить 195 миллионов евро на поддержку энергоснабжения и предприятий в Украине.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Около половины из 195 миллионов евро Германия направит на помощь в защите и ремонте энергетической инфраструктуры Украины, а также внедрение энергоэффективных технологий и расширении использования возобновляемых источников энергии.

Средства будут выделены украинскому поставщику электроэнергии "Укрэнерго" и региональному фонду энергоэффективности Green for Growth Fund, который помогает частным домохозяйствам и малому и среднему бизнесу.

Вторая половина средств Министерства развития Германии будет использована для укрепления украинского бизнеса, например путем улучшения доступа к финансовым услугам, особенно в аграрном секторе.

Свенья Шульце на встрече с вице-премьер-министром Украины Александром Кубраковым в Берлине также обсудила сотрудничество местных властей обеих стран и подготовку к конференции по восстановлению Украины в Берлине 11-12 июня 2024 года.

It was a pleasure to meet with @SvenjaSchulze68 today! Productive conversation about jointly implementing recovery projects. Federal minister informed us about new 🇩🇪 $195M support package to Ukraine with a focus on energy security and SMEs support. Together with @makeiev… pic.twitter.com/HeKl9DzNFJ