У Німеччині ультраправого політика вдарили в пабі попільничкою по голові

В депутата регіонального земельного парламенту від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Мартіна Шмідта кинули попільничку в пабі у північнонімецькому місті Шверін, внаслідок чого той отримав травму голови.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DPA.

За словами поліції, відразу після опівночі 52-річний чоловік спочатку образив Шмідта, а потім напав на нього з попільничкою.

Фракція "АдН" у регіональному парламенті землі Мекленбург-Передня Померанія повідомила, що політика доставили до лікарні, а вранці в п'ятницю його виписали.

Реклама:

За даними правоохоронців, нападник стверджував, що дотримується лівих поглядів та діяв з політичних мотивів. Наразі проти нього ведеться розслідування за фактом нанесення небезпечних тілесних ушкоджень та образи.

Нещодавно невідомі закидали камінням та запальним пристроєм будинок депутата міської ради ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у східнонімецькому місті Галле.

Раніше у німецькому Штутгарті скоїли напад на двох депутатів від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". Відповідальність за інцидент взяла на себе ультраліва група.

Перед цим у Німеччині встановили трьох осіб, які ймовірно були співучасниками серйозного нападу на провідного кандидата Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Матіаса Екке.

Побиття було настільки жорстоким, що політика довелося доставити до лікарні та прооперувати.

Ще раніше депутат Бундестагу від "Зелених" Кай Герінг та його однопартієць Рольф Флісс зазнали нападу після партійного заходу в Ессені.

Одна з членкинь СДПН зазнала нападу у бібліотеці.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та міністри внутрішніх справ 16 федеральних земель заявили, що хочуть посилити закони для захисту політиків та їх помічників на виборах від політично вмотивованого насильства.