Премьер Британии против всеобъемлющего прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не поддерживает идею всеобъемлющего прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Позицию британского премьера озвучил его представитель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Представитель отметил, что Сунак считает, что полное прекращение огня пойдет на пользу только боевикам ХАМАС.

"Гуманитарные паузы, которые являются временными и ограниченными по объему, могут быть оперативным инструментом", – добавил он.

Напомним, в Белом доме считают, что полное прекращение огня в секторе Газа помогло бы лишь боевикам ХАМАС.

Евросоюз также не поддерживает прекращение огня на Ближнем Востоке, поскольку ХАМАС продолжает наносить террористические ракетные удары по Израилю.