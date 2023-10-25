Источники Reuters: G7 объявит о санкциях в отношении бриллиантов из РФ до конца октября

Страны "Группы семи" объявят о механизме ограничения импорта российских бриллиантов до конца октября, после чего Европейский Союз сразу же финализирует предложение по 12-му пакету санкций против России.

Об этом в среду сообщило агентство Reuters, цитируя "дипломатические источники", пишет "Европейская правда".

Один из источников сказал, что заявление G7 по российским бриллиантам ожидается "в течение недели".

"Сейчас нам нужно окончательное благословение "Группы семи", прежде чем мы сможем воплотить эти элементы в юридические тексты на европейском уровне", – сказал другой источник, дипломат ЕС.

На прошлой неделе G7 провела техническую встречу для обсуждения нескольких предложений по механизму отслеживания происхождения российских бриллиантов, выдвинутых Индией, промышленными группами и Бельгией.

Как известно, санкции против российских бриллиантов совместно с "Группой семи" обсуждала Бельгия – член Евросоюза, на территории которой, в Антверпене, расположен один из крупнейших в мире центров торговли этими драгоценностями.

По оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит Кремлю 4 миллиарда евро в год.

Подробнее о "бриллиантовой дилемме" Евросоюза и судьбе заблокированных активов РФ читайте в статье: Бриллианты не навсегда: пойдет ли ЕС на запрет российских драгоценных камней.