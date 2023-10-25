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Источники Reuters: G7 объявит о санкциях в отношении бриллиантов из РФ до конца октября

Среда, 25 октября 2023, 22:10

Страны "Группы семи" объявят о механизме ограничения импорта российских бриллиантов до конца октября, после чего Европейский Союз сразу же финализирует предложение по 12-му пакету санкций против России.

Об этом в среду сообщило агентство Reuters, цитируя "дипломатические источники", пишет "Европейская правда".

Один из источников сказал, что заявление G7 по российским бриллиантам ожидается "в течение недели".

СМИ: В 12-м пакете санкций ЕС против России будут бриллианты, Брюссель ждет решения G7

"Сейчас нам нужно окончательное благословение "Группы семи", прежде чем мы сможем воплотить эти элементы в юридические тексты на европейском уровне", – сказал другой источник, дипломат ЕС.

На прошлой неделе G7 провела техническую встречу для обсуждения нескольких предложений по механизму отслеживания происхождения российских бриллиантов, выдвинутых Индией, промышленными группами и Бельгией.

Как известно, санкции против российских бриллиантов совместно с "Группой семи" обсуждала Бельгия – член Евросоюза, на территории которой, в Антверпене, расположен один из крупнейших в мире центров торговли этими драгоценностями.

По оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит Кремлю 4 миллиарда евро в год.

Подробнее о "бриллиантовой дилемме" Евросоюза и судьбе заблокированных активов РФ читайте в статье: Бриллианты не навсегда: пойдет ли ЕС на запрет российских драгоценных камней.

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