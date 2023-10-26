Лидеры ЕС настроены поддержать "гуманитарные паузы" между Израилем и ХАМАС

Лидеры ЕС встречаются в четверг в Брюсселе на саммите, на котором, как ожидается, они поддержат призыв к "гуманитарным паузам" в боевых действиях между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что ухудшение гуманитарной ситуации в Газе вызывает серьезное беспокойство, и лидеры стремятся облегчить доступ для людей к еде, воде, медицинской помощи, топлива и убежища.

Они надеются, что временная пауза создаст более безопасные условия для освобождения более 200 заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время нападения 7 октября. Многие из тех, кто находится в плену, имеют европейское двойное гражданство, в том числе это граждане Германии, Франции, Португалии и Нидерландов.

Страны-члены ЕС придерживаются различных взглядов в отношении израильско-палестинского конфликта и это не позволяет им выступить единым фронтом.

Некоторые имеют предостережения относительно призыва к паузе в боевых действиях и утверждают, что это может рассматриваться как ограничение права Израиля на оборону. В частности, Германия и некоторые другие страны не поддерживают идею единой гуманитарной паузы, поскольку считают это слишком близким к концепции прекращения огня, в то время как Израиль имеет право защищать себя от нападения.

Зато среди стран ЕС есть сторонники коротких перерывов в боевых действиях, заявил ВВС дипломат ЕС. "Пауза означает, что обе стороны останавливаются навсегда, в то время как перерывы являются временными. Это короткие интервалы на несколько часов, чтобы получить помощь", – сказали они.

Германия, Австрия, Венгрия и Чехия заняли твердую позицию поддержки Израиля. Испания и Ирландия более благосклонны к палестинской стороне.

Несколько европейских лидеров совершили дипломатическое турне по Ближнему Востоку. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры с президентом Египта. Канцлер Австрии Карл Негаммер и премьер-министр Чехии Петр Фиала посетили Израиль в среду.

Накануне в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз не поддерживает прекращение огня на Ближнем Востоке, поскольку ХАМАС продолжает наносить террористические ракетные удары по Израилю.

А в Белом доме считают, что полное прекращение огня в секторе Газа помогло бы только боевикам ХАМАС.