Прем’єр Фінляндії: ЄС може профінансувати ремонт пошкодженого газогону

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Євросоюз може профінансувати ремонт газогону Balticconnector в Балтійському морі через механізм захисту від гібридних загроз ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle, він заявив в середу ввечері, за день до саміту Європейської Союзу.

На саміті Петтері Орпо має намір поінформувати своїх європейських колег про пошкодження газопроводу Balticconnector. Орпо також планує обговорити це питання у двосторонньому форматі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами фінського прем’єра, він задоволений співпрацею з Євросоюзом щодо питання пошкодження газопроводу.

"ЄС брав активну участь у розслідуванні від самого початку і запропонував свою допомогу і підтримку, так само як і НАТО", – сказав він.

На порядку денному саміту ЄС, який відкрився 26 жовтня у Брюсселі, серед іншого, обговорять ситуацію з безпекою в Балтійському морі і забезпечення безпеки критично важливої інфраструктури та спільної готовності до потенційних криз і загроз.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Напередодні Фінське Національне бюро розслідувань заявило, що пошкодження газогону Balticconnector, який сполучає Фінляндію з Естонією, найімовірніше, спричинили дії судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу.

Головний слідчий детектив Національного бюро розслідувань Фінляндії Рісто Лохі розповів, що на морському дні виявили слід від якоря, який веде до місця пошкодження газопроводу. Сам якір підняли вранці у вівторок.