Премьер Финляндии: ЕС может профинансировать ремонт поврежденного газопровода

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Евросоюз может профинансировать ремонт газопровода Balticconnector в Балтийском море через механизм защиты от гибридных угроз ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle, он заявил в среду вечером, за день до саммита Европейского Союза.

На саммите Петтери Орпо намерен проинформировать своих европейских коллег о повреждении газопровода Balticconnector. Орпо также планирует обсудить этот вопрос в двустороннем формате с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам финского премьера, он доволен сотрудничеством с Евросоюзом по вопросу повреждения газопровода.

"ЕС принимал активное участие в расследовании с самого начала и предложил свою помощь и поддержку, так же как и НАТО", – сказал он.

На повестке дня саммита ЕС, который открылся 26 октября в Брюсселе, среди прочего, обсудят ситуацию с безопасностью в Балтийском море и обеспечение безопасности критически важной инфраструктуры и общей готовности к потенциальным кризисам и угрозам.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Накануне Финское Национальное бюро расследований заявило, что повреждение газопровода Balticconnector, который соединяет Финляндию с Эстонией, скорее всего, вызвали действия судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

Главный следователь детектив Национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи рассказал, что на морском дне обнаружили след от якоря, который ведет к месту повреждения газопровода. Сам якорь подняли утром во вторник.