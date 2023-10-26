Латвії відомо про затримання 25 своїх громадян у Білорусі

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що Ризі відомо про затримання протягом останнього часу 25 латвійців у Білорусі, яким висунули різні звинувачення.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За словами латвійського міністра, більшість, якщо не всі, випадки затримання громадян Латвії в Білорусі є, найімовірніше, політично вмотивованими.

"У нас зараз немає дипломатичних відносин (із Білоруссю. – Ред.), у нас немає жодного впливу, тому ми не зможемо (допомогти. – Ред.)", – сказав Каріньш, додавши, що латвійське суспільство звикло до влади закону і справедливого суду, але в Білорусі нічого цього немає.

Голова латвійського МЗС закликав жителів Латвії не їздити до Білорусі, оскільки там немає законності, і в разі будь-яких неприємностей латвійські дипломатичні представники не зможуть допомогти своїм співвітчизникам.

У червні тоді ще обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав громадян країни відмовитись від поїздок до Росії та Білорусі на тлі спроби збройного заколоту "групи Вагнера".

Він також заявляв про готовність закрити кордони з Росією та Білоруссю у разі гібридних атак.