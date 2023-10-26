Латвии известно о задержании 25 ее граждан в Беларуси

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Риге известно о задержании в последнее время 25 латвийцев в Беларуси, которым предъявили различные обвинения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам латвийского министра, большинство, если не все, случаи задержания граждан Латвии в Беларуси являются, скорее всего, политически мотивированными.

"У нас сейчас нет дипломатических отношений (с Беларусью. – Ред.), у нас нет никакого влияния, поэтому мы не сможем (помочь. – Ред.)", – сказал Кариньш, добавив, что латвийское общество привыкло к власти закона и справедливому суду, но в Беларуси ничего этого нет.

Глава латвийского МИД призвал жителей Латвии не ездить в Беларусь, поскольку там нет законности, и в случае каких-либо неприятностей латвийские дипломатические представители не смогут помочь своим соотечественникам.

В июне тогда еще избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан страны отказаться от поездок в Россию и Беларусь на фоне попытки вооруженного мятежа "группы Вагнера".

Он также заявлял о готовности закрыть границы с Россией и Беларусью в случае гибридных атак.