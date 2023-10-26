Премьер Эстонии о повреждениях Balticconnector: Нельзя исключать диверсию

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нельзя исключать диверсию как одну из причин повреждения газопровода Balticconnector и подводных коммуникационных кабелей в Балтийском море.

Заявление эстонского премьера приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что власти "с максимальной серьезностью" относятся к инциденту.

"Расследование продолжается. В этом месте в то время, когда был нанесен ущерб, находились два корабля. Одно из них китайского происхождения, а другое – российского. Финские власти нашли якорь китайского судна... Я не буду ничего исключать", – добавила она.

Каллас выразила надежду, что это не было диверсией.

Сейчас финские и эстонские власти проверяют всю инфраструктуру. Корабли НАТО также были переброшены в Финский залив и присоединились к финским и эстонским патрулям.

"Сейчас на море и под водой много глаз", – добавила она.

Ранее финское Национальное бюро расследований заявило, что повреждение газопровода Balticconnector, который соединяет Финляндию с Эстонией, скорее всего, вызвали действия судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

Главный следователь детектив Национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи рассказал, что на морском дне обнаружили след от якоря, который ведет к месту повреждения газопровода. Сам якорь подняли утром во вторник.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.