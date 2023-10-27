Винищувачі США завдали удари у відповідь на атаки підтримуваних Іраном бойовиків

Американські військові вдарили по двох об'єктах на сході Сирії, які використовували іранський Корпус вартових ісламської революції та підтримувані ним угруповання.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін у четвер у відповідь на серію нападів на американські війська в Іраку та Сирії, пише "Європейська правда".

"Ці високоточні удари з метою самооборони є відповіддю на серію невдалих нападів на американський контингент в Іраку і Сирії з боку підтримуваних Іраном груп бойовиків, що розпочалися 17 жовтня", – зазначив Остін.

21 американський військовослужбовець зазнав незначних поранень, переважна більшість з них отримали черепно-мозкові травми.

"Для президента немає вищого пріоритету, ніж безпека американського контингенту, і він дав вказівку провести сьогоднішню акцію, щоб дати зрозуміти, що Сполучені Штати не потерплять подібних нападів і будуть захищати себе, свій контингент і свої інтереси", – заявив Остін.

Він додав, що ці "підтримувані Іраном напади на американські війська є неприйнятними і мають бути припинені".

"Якщо атаки іранських маріонеток на американські сили триватимуть, ми без вагань вживатимемо подальших необхідних заходів для захисту нашого народу", – йдеться у заяві.

Остін підкреслив, що ці удари відокремлені від поточного конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС і не є зміною підходу США до цього протистояння.

"Ми продовжуємо закликати всі державні і недержавні структури не вдаватися до дій, які можуть перерости в ширший регіональний конфлікт", – наголосив глава Пентагону.

Удари завдали у ніч на 27 жовтня поблизу Абу-Камаля, сирійського міста на кордоні з Іраком, двома винищувачами F-16 з використанням високоточних боєприпасів, повідомило агентств Reuters з посиланням на високопоставленого американського посадовця, який говорив на умовах анонімності.

Цілями були склади зброї і боєприпасів, додав посадовець, виступаючи пізно ввечері в четвер перед журналістами у Вашингтоні.

Сполучені Штати час від часу завдають удари у відповідь по підтримуваних Іраном силах в регіоні після того, як ті атакують американські війська.

У березні американські військові здійснили кілька повітряних ударів у Сирії проти пов'язаних з Іраном угруповань, які вони звинуватили в атаці безпілотника.

Президент Джо Байден напередодні надіслав рідкісне послання верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї, в якому застеріг Тегеран від нападів на американський контингент на Близькому Сході.

Підтримувані Тегераном маріонеткові угруповання пригрозили атакувати американські військові об'єкти, якщо Ізраїль вторгнеться у сектор Гази.

За даними ЗМІ, Ізраїль погодився на прохання США відкласти наземну операцію в секторі Гази, аби американська сторона транспортувала до регіону додаткові системи протиповітряної оборони для захисту власних військ.

Пентагон намагається розгорнути близько десятка систем ППО для прикриття американських військових баз в Іраку, Сирії, Кувейті, Йорданії, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах.