Истребители США нанесли удары в ответ на атаки поддерживаемых Ираном боевиков

Американские военные ударили по двум объектам на востоке Сирии, которые использовали иранский Корпус стражей исламской революции и поддерживаемые им группировки.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в четверг в ответ на серию нападений на американские войска в Ираке и Сирии, пишет "Европейская правда".

"Эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию неудачных нападений на американский контингент в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном групп боевиков, которые начались 17 октября", – отметил Остин.

21 американский военнослужащий получил незначительные ранения, подавляющее большинство из них получили черепно-мозговые травмы.

"Для президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американского контингента, и он дал указание провести сегодняшнюю акцию, чтобы дать понять, что Соединенные Штаты не потерпят подобных нападений и будут защищать себя, свой контингент и свои интересы", – заявил Остин.

Он добавил, что эти "поддерживаемые Ираном нападения на американские войска являются неприемлемыми и должны быть прекращены".

"Если атаки иранских марионеток на американские силы будут продолжаться, мы без колебаний будем принимать дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа", – говорится в заявлении.

Остин подчеркнул, что эти удары отделены от текущего конфликта между Израилем и ХАМАС и не являются изменением подхода США к этому противостоянию.

"Мы продолжаем призывать все государственные и негосударственные структуры не прибегать к действиям, которые могут перерасти в более широкий региональный конфликт", – подчеркнул глава Пентагона.

Удары нанесли в ночь на 27 октября вблизи Абу-Камаля, сирийского города на границе с Ираком, двумя истребителями F-16 с использованием высокоточных боеприпасов, сообщило агентств Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

Целями были склады оружия и боеприпасов, добавил чиновник, выступая поздно вечером в четверг перед журналистами в Вашингтоне.

Соединенные Штаты время от времени наносят ответные удары по поддерживаемым Ираном силам в регионе после того, как те атакуют американские войска.

В марте американские военные совершили несколько воздушных ударов в Сирии против связанных с Ираном группировок, которые они обвинили в атаке беспилотника.

Президент Джо Байден накануне направил редкое послание верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи, в котором предостерег Тегеран от нападений на американский контингент на Ближнем Востоке.

Поддерживаемые Тегераном марионеточные группировки пригрозили атаковать американские военные объекты, если Израиль вторгнется в сектор Газа.

По данным СМИ, Израиль согласился на просьбу США отложить наземную операцию в секторе Газы, чтобы американская сторона транспортировала в регион дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты собственных войск.

Пентагон пытается развернуть около десятка систем ПВО для прикрытия американских военных баз в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.