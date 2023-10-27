В Финляндии повысили оценку риска для поставок газа из-за инцидента на Balticconnector

В Финляндии Центр безопасности поставок (HVK), который является правительственным регулятором в вопросах поставок газа, повысил до среднего уровень риска, который видит для поставок газа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение обусловлено формальными правилами на случай, когда один из элементов инфраструктуры импорта временно недоступен – в данном случае подводный газопровод Balticconnector, который выведен из строя минимум на пять месяцев.

Регулятор отмечает, что в целом ситуация на финском рынке остается стабильной и газ доступен по стандартным рыночным процедурам с терминалов СПГ в Инкоо и Хамини.

"Средний" уровень риска для безопасности поставок означает оценку, по которой определенная проблема с поставками газа или слишком большой спрос создает риски, но рынок еще справляется и нет необходимости привлекать какие-то нерыночные инструменты регулирования.

В то же время регулятор и другие органы при таком уровне риска осуществляют более пристальный мониторинг рынка и безопасности газовой инфраструктуры.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора. По оценкам операторов, на ремонт газопровода понадобится не менее пяти месяцев.

Финское Национальное бюро расследований на данном этапе считает, что повреждения Balticconnector, скорее всего, вызвали действия судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

Подробно на эту тему читайте в статье: Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.