В Іспанії затримали підозрюваного в причетності до теракту в Брюсселі

Поліція міста Бенаавіс на півдні Іспанії в п’ятницю арештувала чоловіка, якого підозрюють у зв’язку з тунісцем Абдесалемом Лассуедом, що минулого тижня здійснив теракт у бельгійській столиці Брюсселі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на іспанське інформагентство EFE.

Бельгійська влада видала міжнародний ордер на арешт і видання чоловіка за підозрою в торгівлі наркотиками і вогнепальною зброєю, відмиванні грошей і участі в злочинній організації.

Поліція Іспанії затримала чоловіка й провела обшук в його будинку, де вилучила фальшиві документи на посвідчення особи, електронні пристрої та "значну суму грошей".

Іспанські правоохоронці почали розслідування на основі інформації, наданої бельгійською владою, для вивчення можливого зв'язку між виконавцем терактів в Брюсселі та затриманим.

Нагадаємо, 16 жовтня ісламський екстреміст застрелив двох шведських уболівальників, це сталося перед початком матчу між Швецією та Бельгією. Влада заявила, що підозрюваний тунісець загинув під час поліцейської операції з його арешту.

Пізніше з'ясувалось, що Туніс активно домагався екстрадиції виконавця теракту, у зв'язку з чим міністр юстиції Бельгії подав у відставку.