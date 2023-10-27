В Испании задержали подозреваемого в причастности к теракту в Брюсселе

Полиция города Бенаавис на юге Испании в пятницу арестовала мужчину, которого подозревают в связи с тунисцем Абдесалемом Лассуедом, который на прошлой неделе совершил теракт в бельгийской столице Брюсселе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на испанское информагентство EFE.

Бельгийские власти выдали международный ордер на арест и выдачу мужчины по подозрению в торговле наркотиками и огнестрельным оружием, отмывании денег и участии в преступной организации.

Полиция Испании задержала мужчину и провела обыск в его доме, где изъяла фальшивые документы на удостоверение личности, электронные устройства и "значительную сумму денег".

Испанские правоохранители начали расследование на основе информации, предоставленной бельгийскими властями, для изучения возможной связи между исполнителем терактов в Брюсселе и задержанным.

Напомним, 16 октября исламский экстремист застрелил двух шведских болельщиков, это произошло перед началом матча между Швецией и Бельгией. Власти заявили, что подозреваемый тунисец погиб во время полицейской операции по его аресту.

Позже выяснилось, что Тунис активно добивался экстрадиции исполнителя теракта, в связи с чем министр юстиции Бельгии подал в отставку.