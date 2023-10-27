Італія, Франція та Німеччина побачили прогрес під час зустрічі лідерів Сербії й Косова

Лідери Італії, Німеччини та Франції в п’ятницю опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем і прем’єр-міністром частково визнаного Косова Альбіном Курті.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на текст спільної заяви.

Очільники трьох держав ЄС зазначили, що "вітаємо прихильність обох сторін" у дискусіях, що відбулися у Брюсселі на полях саміту Євросоюзу, стосовно європейського плану нормалізації відносин.

"Ми відзначаємо заяви, зроблені двома лідерами Косова й Сербії щодо європейського статуту про створення Асоціації муніципалітетів із сербською більшістю в Косові, а також їхню готовність імплементувати його", – йдеться в заяві.

"З метою досягнення швидкого прогресу в імплементації ми закликаємо Косово розпочати процедуру створення Асоціації муніципалітетів Косова із сербською більшістю, як це передбачено в проєкті статуту, а Сербію – перейти до де-факто визнання (Косова. – Ред.)", – додають лідери трьох країн ЄС.

Вони також висловили сподівання, що Косово й Сербія "швидко узгодять деталі" в межах діалогу за сприяння ЄС.

За посередництва Євросоюзу Сербія та Косово на початку року погодились на план нормалізації відносин із десяти пунктів, але переговорному процесу завадила ескалація на півночі Косова через проведення там дострокових виборів, проігнорованих сербами.

Крім того, у вересні на півночі Косова стались сутички зі стріляниною з боку озброєних невідомих людей, в результаті яких загинув косовський поліцейський. Приштина стверджує, що невідомі діяли за вказівкою Сербії, маючи намір дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Для Косова є проблемним питання надання окремого статусу північним муніципалітетам, населеним переважно сербами, в чому воно вбачає загрозу здійснення тиску з боку Белграда.

До слова, косовський прем'єр Альбін Курті напередодні сказав, що Сербія не погодилась на європейський план створення асоціації муніципалітетів.