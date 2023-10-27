Италия, Франция и Германия увидели прогресс во время встречи лидеров Сербии и Косово

Лидеры Италии, Германии и Франции в пятницу опубликовали совместное заявление по итогам встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром частично признанного Косово Альбином Курти.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на текст совместного заявления.

Руководители трех государств ЕС отметили, что "приветствуем приверженность обеих сторон" в дискуссиях, состоявшихся в Брюсселе на полях саммита Евросоюза, относительно европейского плана нормализации отношений.

"Мы отмечаем заявления, сделанные двумя лидерами Косово и Сербии относительно европейского устава о создании Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством в Косово, а также их готовность имплементировать его", – говорится в заявлении.

"С целью достижения быстрого прогресса в имплементации мы призываем Косово начать процедуру создания Ассоциации муниципалитетов Косово с сербским большинством, как это предусмотрено в проекте устава, а Сербию – перейти к де-факто признанию (Косово. – Ред.)", – добавляют лидеры трех стран ЕС.

Они также выразили надежду, что Косово и Сербия "быстро согласуют детали" в рамках диалога при содействии ЕС.

При посредничестве Евросоюза Сербия и Косово в начале года согласились на план нормализации отношений из десяти пунктов, но переговорному процессу помешала эскалация на севере Косово из-за проведения там досрочных выборов, проигнорированных сербами.

Кроме того, в сентябре на севере Косово произошли столкновения со стрельбой со стороны вооруженных неизвестных людей, в результате которых погиб косовский полицейский. Приштина утверждает, что неизвестные действовали по указанию Сербии, намереваясь дестабилизировать ситуацию в регионе.

Для Косово является проблемным вопрос предоставления отдельного статуса северным муниципалитетам, населенным преимущественно сербами, в чем оно видит угрозу осуществления давления со стороны Белграда.

К слову, косовский премьер Альбин Курти накануне сказал, что Сербия не согласилась на европейский план создания ассоциации муниципалитетов.