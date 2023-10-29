ЄС перейшов на зимовий час

У країнах Європейського Союзу в ніч проти неділі стрілки годинника перевели на годину назад для переходу з літнього на зимовий час.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Годинники в ЄС о 3:00 перевели на одну годину назад. Таким чином, у європейців світлова доба тепер починається формально на годину раніше.

Зимовий час діятиме до 10 березня 2024 року, коли годинники, навпаки, переведуть на годину вперед.

Як відомо, переведення годинників, яке приписують ще Бенджаміну Франкліну, пояснюють економією електроенергії за рахунок зміни світлового дня. Водночас сучасні дослідження підтверджують негативний вплив переходу з літнього на зимовий час і навпаки на здоров’я людей.

Незважаючи на це, країни Європи та США досі не відмовились від практики переведення годинників.

Європейський Союз ще кілька років тому вирішив залишитись на зимовому часі: у 2019 році Європейський парламент підтримав скасування щорічного переведення годинників у 2021 році.

Але реформу так і не втілили через відсутність єдності між Єврокомісією та країнами-членами ЄС. Деякі з них вимагали від Єврокомісії спершу здійснити експертне дослідження переваг і недоліків реформи. Виконавчий орган ЄС, однак, не погодився.

Крім того, існує побоювання, що країни в подібних географічних регіонах виберуть різні часові пояси, що спричинить плутанину та логістичний головний біль.

Про дилему для України у контексті європейської реформи читайте у статті: Літній час: "європейський" чи "московський"? Нащо Україна знову перевела годинники.