ЕС перешел на зимнее время

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В странах Европейского Союза в ночь на воскресенье стрелки часов перевели на час назад для перехода с летнего на зимнее время.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Часы в ЕС в 3:00 перевели на один час назад. Таким образом, у европейцев световые сутки теперь начинаются формально на час раньше.

Зимнее время будет действовать до 31 марта 2024 года, когда часы, наоборот, переведут на час вперед.

Как известно, перевод часов, который приписывают еще Бенджамину Франклину, объясняют экономией электроэнергии за счет изменения светового дня. В то же время современные исследования подтверждают негативное влияние перехода с летнего на зимнее время и наоборот на здоровье людей.

Несмотря на это, страны Европы и США до сих пор не отказались от практики перевода часов.

Европейский Союз еще несколько лет назад решил остаться на зимнем времени: в 2019 году Европейский парламент поддержал отмену ежегодного перевода часов в 2021 году.

Но реформу так и не воплотили из-за отсутствия единства между Еврокомиссией и странами-членами ЕС. Некоторые из них требовали от Еврокомиссии сначала провести экспертное исследование преимуществ и недостатков реформы. Исполнительный орган ЕС, однако, не согласился.

Кроме того, существует опасение, что страны в подобных географических регионах выберут разные часовые пояса, что повлечет за собой путаницу и логистическую головную боль.

О дилемме для Украины в контексте европейской реформы читайте в статье: Летнее время: "европейское" или "московское"? Зачем Украина снова перевела часы.