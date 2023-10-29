В правительстве Чехии встали на защиту министра, раскритикованную за призыв выйти из ООН

Чешские премьер-министр Петр Фиала и министр финансов Збинек Станюра выступили в защиту коллеги по партии и министра обороны Яны Черноховой, которая подверглась критике за призыв выйти из ООН из-за резолюции по Газе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Фиала заявил, что понимает возмущение, но в то же время Чехия продолжит отстаивать свои позиции в организации.

"Я понимаю возмущение министра резолюцией ООН, которая не осудила терроризм ХАМАС в Израиле. Чешская Республика, вместе с, например, США или Австрией, проголосовала в соответствии с тем, что мы отстаиваем в долгосрочной перспективе. Мы будем продолжать продвигать наши позиции в ООН и убеждать другие страны в их правильности", – сказал Фиала.

Выход из ООН решительно отверг министр регионального развития и президент "Пиратов" Иван Бартош.

"Идею выхода из ООН нужно отвергнуть. Самая главная причина заключается в том, что Устав ООН содержит некоторые ключевые принципы, которые для Чешской Республики, даже с ее размером и позицией в международном сообществе, создают стабильные и предсказуемые рамки, в которых мы можем действовать, и являются ключевыми для нас с точки зрения национальных интересов", – отверг вызов министр иностранных дел Ян Липавский.

В то же время он признал, что ООН имеет свои проблемы и нуждается в реформах. "Это правда, что невозможно добиться от большинства стран мира однозначного осуждения ХАМАС как террористической организации, но такова реальность сегодняшнего мира".

В ответ на пятничную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая призвала к гуманитарному прекращению огня в войне между террористическим палестинским движением ХАМАС и Израилем, Чернохова заявила, что Чешской Республике нечего ожидать от "организации, которая поддерживает террористов и не уважает основное право на самооборону", и призвала к выходу из ООН. В воскресенье она добавила, что без необходимой реформы организация теряет свою роль миротворца. Впоследствии под ее сообщениями в социальной сети Twitter (X) появился ряд критических комментариев.

Как и премьер-министр, министр финансов Збинек Станюра выразил свое понимание заявления Черноховой.

"Это не позиция правительства. Я думаю, что этот твит является результатом определенного разочарования голосованием. Мне нравится, когда политики проявляют эмоции, они не роботы. Я не думаю, что это означает, что завтра мы начнем серьезные политические переговоры о выходе из ООН", – сказал Станюра.

С другой стороны, экс-министр финансов и председатель парламентского клуба оппозиционного движения ANO Елена Шиллерова заявила, что была "в ужасе" от заявления Черноховой. "Я была в ужасе от этого твита. Я не думаю, что твиты должны публиковаться таким образом. В конце концов, Чехословакия была одной из стран-основательниц, и даже Израиль не призывает к выходу из Организации Объединенных Наций. Движение ANO поддерживает Израиль", – прокомментировала Шиллерова в воскресенье в эфире Nova TV, заявив, что Чехия должна бороться против такой резолюции, но не должна выходить из ООН.