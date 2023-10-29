У Греції жінка постраждала через надто низький проліт вертольота
У Греції іноземка була травмована вертольотом берегової охорони, який летів на низькій висоті в суботу в області Центральна Македонія.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
В результаті низького прольоту гелікоптера біля пляжу на узбережжі Платамонас в Прієрії були зметені парасольки і сидіння перед медичним центром, а 42-річна іноземка отримала поранення.
Міністр морських справ та острівної політики Христос Стиліанідес був поінформований про інцидент і негайно доручив начальнику берегової охорони компетентно призначити присяжну адміністративну експертизу за фактом інциденту.
Нагадаємо, наприкінці вересня у Греції в море впав вертоліт, пілот загинув.
Тоді ж центральну частину Греції накрив сильний шторм, внаслідок якого виявилися затопленими вулиці, будинки і підприємства в портовому місті Волос і на острові Евбея.