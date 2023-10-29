В Греции женщина пострадала из-за слишком низкого пролета вертолета

В Греции иностранка была травмирована вертолетом береговой охраны, который летел на низкой высоте в субботу в области Центральная Македония.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В результате низкого пролета вертолета у пляжа на побережье Платамонас в Приерии были сметены зонтики и сиденья перед медицинским центром, а 42-летняя иностранка получила ранения.

Министр морских дел и островной политики Христос Стилианидес был проинформирован об инциденте и немедленно поручил начальнику береговой охраны компетентно назначить присяжную административную экспертизу по факту инцидента.

Напомним, в конце сентября в Греции в море упал вертолет, пилот погиб.

Тогда же центральную часть Греции накрыл сильный шторм, в результате которого оказались затопленными улицы, дома и предприятия в портовом городе Волос и на острове Эвбея.