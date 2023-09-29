У Греції знайшли мертвим пілота вертольота, що впав у море

Пілота вертольота, що розбився в четвер біля північного узбережжя грецького острова Евбея, знайшли мертвим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Водолази берегової охорони підняли тіло з глибини 52 метрів у п'ятницю.

Підозрюють, що несприятливі погодні умови могли зіграти свою роль в аварії вертольота.

Початкові повідомлення свідчили про наявність пасажира на борту під час катастрофи. Однак у плані польоту був вказаний лише пілот.

Як повідомляли, центральну частину Греції накрив сильний шторм, внаслідок якого виявилися затопленими вулиці, будинки і підприємства в портовому місті Волос і на острові Евбея.

Багато мешканців Волоса кажуть, що влада все ще має справу з наслідками іншого шторму Даніель і не була належним чином підготовлена до нового шторму.

Внаслідок шторму Даніель загинули щонайменше 15 осіб. Прокурор головного кримінального суду Греції наказав провести розслідування причин повеней.