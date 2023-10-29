Премьер Финляндии: вполне реально, что переговоры ЕС с Украиной о членстве начнутся в декабре

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на заседании партийного совета Коалиционной партии заявил, что переговоры между ЕС и Украиной относительно членства в союзе могут начаться в декабре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

"На мой взгляд, Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении тех задач, которые были поставлены перед ней [для вступления в ЕС]", – заявил глава финского правительства.

По его словам, через неделю будет подготовлен отчет о том, как страны-претенденты продвинулись в выполнении требований для присоединения к Евросоюзу.

Депутат Европарламента от Коалиционной партии Сирпа Пиетикайнен также считает реальным, что переговоры с Украиной начнутся.

Напомним, президент Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе призвал их в конце года поддержать начало переговоров с Украиной относительно членства в ЕС.

По данным СМИ, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по информации прессы, вероятно, приедет в Украину. Этот визит может свидетельствовать, что оценка прогресса Киева в "кандидатских" реформах будет положительной.

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