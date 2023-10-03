Баку опублікував програму реінтеграції Карабаху, який покинули більшість жителів

Апарат президента Азербайджану офіційно опублікував програму реінтеграції вірмен Нагірного Карабаху після того, як з регіону виїхали понад 100 тисяч людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

Автори цього документа, що складається з п'яти частин, у першому абзаці підкреслюють, що реінтеграція вірмен відбудеться на основі "принципів територіальної цілісності та суверенітету Азербайджану".

Згідно з опублікованим Баку планом, вірмени Нагірного Карабаху мають бути повністю роззброєні, а охорону громадського порядку на місцях здійснюватимуть азербайджанські поліцейські.

"Жителі можуть бути залучені до роботи в органи внутрішніх справ", – наголошено в тексті рішення.

Згідно з авторами документа, управління в Нагірному Карабасі здійснюватимуть за допомогою спеціальних представників президента Азербайджану. Окрім того, у Карабасі "за допомогою виборів формуватимуть органи місцевого самоврядування".

В економічній сфері карабаські фермери можуть бути звільнені від усіх податків, крім земельного.

Що стосується мовної політики, то, судячи з опублікованого документа, особливого статусу в Нагірному Карабасі у вірменської мови не буде. "Буде створено можливість використання вірменської мови", – написано в документі.

Варто зазначити, що після одноденної військової операції Баку Нагірний Карабах покинули понад 100 тисяч вірмен. Вважалося, що в останні роки у Карабаху залишилося близько 120 тисяч жителі, та схоже, що реальна цифра на момент останніх подій була суттєво меншою.

1 жовтня Азербайджан заявив про прибуття до регіону місії ООН для оцінки гуманітарних потреб населення, що є першим таким прецедентом для регіону за 30 років.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.