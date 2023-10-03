Баку опубликовал программу реинтеграции Карабаха, который покинули большинство жителей

Аппарат президента Азербайджана официально опубликовал программу реинтеграции армян Нагорного Карабаха после того, как из региона выехали более 100 тысяч человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает армянская служба "Радио Свобода".

Авторы этого документа, состоящего из пяти частей, в первом абзаце подчеркивают, что реинтеграция армян состоится на основе "принципов территориальной целостности и суверенитета Азербайджана".

Согласно опубликованному Баку плану, армяне Нагорного Карабаха должны быть полностью разоружены, а охрану общественного порядка на местах будут осуществлять азербайджанские полицейские.

"Жители могут быть привлечены к работе в органы внутренних дел", – подчеркнуто в тексте решения.

Согласно авторам документа, управление в Нагорном Карабахе будет осуществляться с помощью специальных представителей президента Азербайджана. Кроме того, в Карабахе "с помощью выборов будут формировать органы местного самоуправления".

В экономической сфере карабахские фермеры могут быть освобождены от всех налогов, кроме земельного.

Что касается языковой политики, то, судя по опубликованному документу, особого статуса в Нагорном Карабахе у армянского языка не будет. "Будет создана возможность использования армянского языка", – написано в документе.

Стоит отметить, что после однодневной военной операции Баку Нагорный Карабах покинули более 100 тысяч армян. Считалось, что в последние годы в Карабахе осталось около 120 тысяч жителей, но похоже, что реальная цифра на момент последних событий была существенно меньше.

1 октября Азербайджан заявил о прибытии в регион миссии ООН для оценки гуманитарных потребностей населения, что является первым таким прецедентом для региона за 30 лет.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".

О более широком контексте конфликта читайте в статье 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе.



