Шредера посадили окремо від інших топ-посадовців ФРН на святкуванні возз'єднання Німеччини

Ексканцлера Герхарда Шредера, відомого дружбою з російським президентом Владіміром Путіним, посадили окремо від інших перших осіб у концертній залі Гамбурга Ельбфілармонія, де відбулась урочиста церемонія відзначення 33-ї річниці возз’єднання Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Bild.

Відділ протоколу, який організовував церемонію в Ельбфілармонії, мусив відсадити Шредера так, аби він не був "надто далеко ззаду" через свій статус – але водночас і так, щоб інші топ-політики Німеччини могли уникнути спільних фото з ним.

Фото: Bild

Репутація Шредера стала токсичною для німецьких політиків і посадовців, які не хотіли, аби їх зафіксували біля нього, "щоб не зашкодити іміджу Німеччини за кордоном", пише Bild. Єдиним, хто, ймовірно, привітався зі Шредером, був президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Зрештою, ексканцлер разом із дружиною Со-Йон Шредер-Кім сів на краю другого ряду, праворуч від проходу.

Окрім Шредера, запрошення на захід в Ельбфілармонії отримала колишня канцлерка Ангела Меркель, але вона скасувала свою участь.

Близькість Шредера до президента Росії Владіміра Путіна, а також його робота на російські енергетичні компанії викликали критику, зокрема і в його рідній Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН). Тим не менш, Шредер залишається членом СДПН.

Перед цим стало відомо, що ексканцлера не запросили на конференцію його рідної партії, що відбудеться 8-10 грудня в Берліні. Також Шредера не запросили на святкування 160-річчя СДПН, зокрема, через його візит до російського посольства на святкування 9 травня.