Шредера посадили отдельно от других топ-чиновников ФРГ на праздновании воссоединения Германии

Экс-канцлера Герхарда Шредера, известного дружбой с российским президентом Владимиром Путиным, посадили отдельно от других первых лиц в концертном зале Гамбурга Эльбфилармония, где состоялась торжественная церемония празднования 33-й годовщины воссоединения Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Bild.

Отдел протокола, который организовывал церемонию в Эльбфилармонии, должен был отсадить Шредера так, чтобы он не был "слишком далеко сзади" из-за своего статуса – но одновременно и так, чтобы другие топ-политики Германии могли избежать совместных фото с ним.

Фото: Bild

Репутация Шредера стала токсичной для немецких политиков и чиновников, которые не хотели, чтобы их зафиксировали возле него, "чтобы не навредить имиджу Германии за рубежом", пишет Bild. Единственным, кто, вероятно, поздоровался со Шредером, был президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

В конце концов, экс-канцлер вместе с женой Со-Йон Шредер-Ким сел на краю второго ряда, справа от прохода.

Кроме Шредера, приглашение на мероприятие в Эльбфилармонии получила бывший канцлер Ангела Меркель, но она отменила свое участие.

Близость Шредера к президенту России Владимиру Путину, а также его работа на российские энергетические компании вызвали критику, в том числе и в его родной Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Тем не менее, Шредер остается членом СДПГ.

Перед этим стало известно, что экс-канцлера не пригласили на конференцию его родной партии, которая состоится 8-10 декабря в Берлине. Также Шредера не пригласили на празднование 160-летия СДПГ, в частности, из-за его визита в российское посольство на празднование 9 мая.