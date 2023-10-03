У Литві розповіли, коли оприлюднять план розгортання німецької бригади в країні

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про те, що план Німеччини щодо розгортання своєї бригади в Литві почнуть оприлюднювати наступного тижня.

Як пише "Європейська правда", його цитує LRT.

За словами міністра, деталі будуть оприлюднені наступного тижня, коли він зустрінеться з представниками Німеччини.

"Однак нам і німецькій стороні знадобиться ще кілька місяців, щоб розробити абсолютно детальний план, який стосується нас, а не німецької сторони, яка вже зробила свою домашню роботу", – додав Анушаускас.

Берлін планує розмістити бригаду в Литві, тоді як Вільнюс створює для цього необхідну інфраструктуру.

Перш ніж розмістити свої війська, Німеччина зобов'язалася розробити план розгортання і представити його Литві до четвертого кварталу цього року.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив країни Балтії у солідарності та допомозі Німеччини на тлі агресивної війни Росії проти України.

Найбільш інтенсивно Берлін співпрацює з Литвою, де німецький уряд планує в майбутньому розмістити боєздатну бригаду Бундесверу.

Перед цим стало відомо, що Латвія та Естонія підписали контракт на придбання системи протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T з німецькою компанією Diehl Defence.