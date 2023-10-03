В Литве рассказали, когда обнародуют план развертывания немецкой бригады в стране

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о том, что план Германии по развертыванию своей бригады в Литве начнут обнародовать на следующей неделе.

Как пишет "Европейская правда", его цитирует LRT.

По словам министра, детали будут обнародованы на следующей неделе, когда он встретится с представителями Германии.

"Однако нам и немецкой стороне понадобится еще несколько месяцев, чтобы разработать абсолютно детальный план, который касается нас, а не немецкой стороны, которая уже сделала свою домашнюю работу", – добавил Анушаускас.

Берлин планирует разместить бригаду в Литве, тогда как Вильнюс создает для этого необходимую инфраструктуру.

Прежде чем разместить свои войска, Германия обязалась разработать план развертывания и представить его Литве до четвертого квартала этого года.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заверил страны Балтии в солидарности и помощи Германии на фоне агрессивной войны России против Украины.

Наиболее интенсивно Берлин сотрудничает с Литвой, где немецкое правительство планирует в будущем разместить боеспособную бригаду Бундесвера.

Ранее стало известно, что Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.