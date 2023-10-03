В Литве рассказали, когда обнародуют план развертывания немецкой бригады в стране
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о том, что план Германии по развертыванию своей бригады в Литве начнут обнародовать на следующей неделе.
Как пишет "Европейская правда", его цитирует LRT.
По словам министра, детали будут обнародованы на следующей неделе, когда он встретится с представителями Германии.
"Однако нам и немецкой стороне понадобится еще несколько месяцев, чтобы разработать абсолютно детальный план, который касается нас, а не немецкой стороны, которая уже сделала свою домашнюю работу", – добавил Анушаускас.
Берлин планирует разместить бригаду в Литве, тогда как Вильнюс создает для этого необходимую инфраструктуру.
Прежде чем разместить свои войска, Германия обязалась разработать план развертывания и представить его Литве до четвертого квартала этого года.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заверил страны Балтии в солидарности и помощи Германии на фоне агрессивной войны России против Украины.
Наиболее интенсивно Берлин сотрудничает с Литвой, где немецкое правительство планирует в будущем разместить боеспособную бригаду Бундесвера.
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