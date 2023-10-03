Естонія відкрила у Вірменії офіс допомоги біженцям з Карабаху

Естонська рада допомоги біженцям відкрила своє представництво у вірменській столиці Єревані.

Як пише "Європейська правда", про це заявив керівник організації Ееро Янсон, повідомляє ERR.

За його словами, естонська рада допомоги біженцям почала підготовку до можливої кризи у Вірменії ще влітку 2023 року, а її реєстрація успішно завершилася 2 жовтня.

У співпраці з місцевими організаціями планують надати багатоцільову грошову допомогу людям, які втекли до Вірменії і перебувають у найбільш уразливому становищі.

План також охоплює заходи, що підтримують довгострокові засоби до існування, як-от грошові сільськогосподарські субсидії та субсидії для відкриття малого бізнесу.

Варто зазначити, що після одноденної військової операції Баку Нагірний Карабах покинули понад 100 тисяч вірмен. Вважалося, що в останні роки у Карабаху залишилося близько 120 тисяч жителів, та схоже, що реальна цифра на момент останніх подій була суттєво меншою.

1 жовтня Азербайджан заявив про прибуття до регіону місії ООН для оцінки гуманітарних потреб населення, що є першим таким прецедентом для регіону за 30 років.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.