Эстония открыла в Армении офис помощи беженцам из Карабаха

Эстонский совет помощи беженцам открыл свое представительство в армянской столице Ереване.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил руководитель организации Ээро Янсон сообщает ERR.

По его словам, эстонский совет помощи беженцам начал подготовку к возможному кризису в Армении еще летом 2023 года, а его регистрация успешно завершилась 2 октября.

В сотрудничестве с местными организациями планируется оказать многоцелевую денежную помощь людям, бежавшим в Армению и находящимся в наиболее уязвимом положении.

План также включает в себя мероприятия, поддерживающие долгосрочные средства к существованию, такие как денежные сельскохозяйственные субсидии и субсидии для открытия малого бизнеса.

Стоит отметить, что после однодневной военной операции Баку Нагорный Карабах покинули более 100 тысяч армян. Считалось, что в последние годы в Карабахе осталось около 120 тысяч жителей, но похоже, что реальная цифра на момент последних событий была существенно меньше.

1 октября Азербайджан заявил о прибытии в регион миссии ООН для оценки гуманитарных потребностей населения, что является первым таким прецедентом для региона за 30 лет.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".

О более широком контексте конфликта читайте в статье 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе.