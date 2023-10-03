Німеччина планує підписати угоди з шістьма країнами про боротьбу з нелегальною міграцією

Уряд Німеччини веде переговори з шістьма країнами поза межами ЄС щодо так званого "міграційного партнерства", яке серед іншого передбачає швидке повернення нелегальних мігрантів із ФРН на батьківщину.

Як пише "Європейська правда", про це заявив прессекретар міністерства внутрішніх справ країни, повідомляє DW.

За його словами, переговори ведуться з Грузією, Молдовою, Кенією, Колумбією, Узбекистаном і Киргизстаном. Берлін прагне скоротити кількість нелегальних біженців і водночас створити можливості для легальної імміграції до Німеччини.

Зазначається, що переговори з двома центральноазіатськими країнами вже просунулися далеко. На початку травня Берлін підписав Меморандум про взаєморозуміння з Узбекистаном, наприкінці вересня – з Киргизстаном.

У вересні спеціальний уповноважений уряду Німеччини з міграційних угод Йоахім Штамп вів переговори в Кенії.

Представник МВС ФРН уточнив, що Колумбія перебуває у списку, зокрема, тому, що кількість заяв про надання притулку від громадян південноамериканської країни збільшилася зі 140 у 2018 році до 1500 у першій половині 2023 року.

"Грузія і Молдова мають особливий пріоритет, тому що понад десять відсотків відхилених заяв про надання притулку в Німеччині надходять тільки від громадян цих двох країн", – вказав він.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін прагне приборкати нелегальну імміграцію за допомогою більш суворого прикордонного контролю.

Перед цим повідомлялося, що міністри внутрішніх справ Німеччини, Польщі та Чехії досягли домовленості про створення спільної робочої групи, яка працюватиме під егідою Європолу, для ефективної боротьби з "нелюдською контрабандою".

Нагадаємо, цього тижня Німеччина посилила перевірки на кордонах з Польщею та Чехією, щоб боротися з таємним проїздом нелегальних мігрантів. Польща, зі свого боку, почала перевірки на кордоні зі Словаччиною.