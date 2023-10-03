МИД Финляндии против закрытия консульства РФ на Аландских островах - СМИ

Финское Министерство иностранных дел, которое готовит доклад о статусе Аландских островов, склоняется к поддержке их демилитаризованного статуса и сохранению местного российского консульства.

Об этом стало известно финскому вещателю Yle из собственных источников, сообщает "Европейская правда".

Финский МИД, говорится в материале Yle, пришел к выводу, что Финляндии не стоит пытаться отменить принцип демилитаризации Аландских островов и закрывать российское консульство в городе Мариегамна.

Позиция министерства, по данным источников вещателя, основывается на том факте, что изменить текущий статус Аландских островов с юридической точки зрения будет сложно.

Хотя такой вывод финского МИД не является однозначным, там признают, что статус Аландских островов связан большим количеством международных договоров. Поэтому отменить его было бы сложно, а на односторонние действия Хельсинки Россия, скорее всего, ответит.

На политическом уровне в Финляндии соответствующий вопрос еще не обсуждался. Однако гражданская инициатива, требующая закрытия консульства РФ на Аландских островах, уже поступила на рассмотрение парламента.

Положение консульства РФ на Аландских островах стало предметом обсуждений после вступления Финляндии в НАТО.

Дискуссии разгорелись с новой силой после того, как Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

В самом Мариехамне регулярно проводят акции под российским консульством против ее войны в Украине.

Напомним, что с 1 октября в Финляндии закрылось другое консульство России – в городе Турку.