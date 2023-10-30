Кипр готовится к возможному наплыву беженцев в случае эскалации в Газе

Власти Кипра решили удвоить количество мест в крупнейшем лагере для беженцев "Пурнара", готовясь к потенциально большому наплыву людей в случае эскалации кризиса в соседнем Израиле и секторе Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр внутренних дел Кипра Кипра Константинос Иоанну в понедельник заявил, что в лагере "Пурнара", рассчитанном на 1153 человека, увеличат количество мест и персонала, чтобы обеспечить необходимый уход за новоприбывшими и ускорить рассмотрение их заявлений о предоставлении убежища.

Кипрские власти рассмотрели различные варианты размещения мигрантов в случае их резкого наплыва и готовятся обратиться к Европейскому Союзу с просьбой направить больше персонала для помощи в обработке заявлений о предоставлении убежища.

В субботу на Кипр прибыли около 200 мигрантов на четырех отдельных лодках, которые, вероятно, отплыли из Ливана, расположенного в 174 километрах от восточного побережья страны.

В Никосии считают, что в случае дальнейшей серьезной эскалации между Израилем и группировкой ХАМАС, которая напала на страну 7 октября, на Кипр могут прибыть еще больше искателей убежища. Риск возрастает, учитывая действия израильских военных на территории сектора Газа в последние дни.

В конце октября силы Бундесвера завершили развертывание на Кипре в рамках подготовки к возможной операции по эвакуации людей с Ближнего Востока, где продолжается эскалация между группировкой ХАМАС и Израилем.