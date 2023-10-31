Глава Еврокомиссии в Белграде призвала Сербию и Косово к нормализации отношений

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз призвала Сербию и частично признанное Косово приложить больше усилий для нормализации двусторонних отношений, чтобы способствовать движению в Европейский Союз.

Об этом она сказала в рамках турне по балканским странам, находясь во вторник в Белграде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Напряжение в отношениях между Белградом и Приштиной возросло после событий 24 сентября, когда группа вооруженных людей напали на косовских полицейских, убив одного из них. Косово утверждает, что нападавшие действовали по указанию Сербии.

Фон дер Ляйен заявила, что те, кто участвовал в столкновениях между вооруженными сербами и косовской полицией 24 сентября, "должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом".

"Это абсолютно необходимо для того, чтобы обе стороны (Косово и Сербия. – Ред.) могли взаимодействовать и идти по пути нормализации", – сказала она на пресс-конференции после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет от Белграда одобрения устава ассоциации сербских муниципалитетов, разработанного с целью предоставления определенной автономии районам Косово, где сербы составляют большинство, а от Приштины – его воплощения в жизнь.

"Очень важно, чтобы Сербия начала реализацию действующих соглашений и не теряла на это время", – добавила она.

Вучич в свою очередь заявил, что готов принять меры для нормализации отношений с Приштиной, в том числе путем признания личных документов, автомобильных номеров и дипломов, и что Сербия уже выполнила свои обязательства и ждет шага Косово по созданию ассоциации.

Визит Урсулы фон дер Ляйен в Белград состоялся через несколько дней после того, как лидеры Франции, Германии и Италии призвали Сербию "де-факто признать" Косово, которое провозгласило независимость в 2008 году, но которое Белград продолжает считать своей провинцией Косово и Метохия.